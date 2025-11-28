ETV Bharat / state

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਤਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਹੋਈਆਂ

PRTC ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ।

Patiala Police removes turban of PRTC employee
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਧੁਹ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 5:42 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ/ਰੂਪਨਗਰ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ-ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਬਨਾਮ PRTC-ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Etv Bharat)

'ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲੀ ਪੱਗ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੇ ਇਨਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਕ ਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੁੱਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ? ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ।' ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ।

'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ'

ਉਥੇ ਹੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।'

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ PRTC ,ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਣਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ।

