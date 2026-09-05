ਚੋਰ ਕਰ ਗਏ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ, PRTC ਬੱਸ ਚੋਰੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕਾਂਡ ਦੇਖ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼ !

ਚੋਰ ਕਰ ਗਏ ਵੱਡਾ ਵਾਕਾ, PRTC ਬੱਸ ਚੋਰੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕਾਂਡ ਦੇਖ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼ !
ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਇਰ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ, ਇੱਟਾਂ ਸਹਾਰੇ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਚੋਰ ਹੋੋਏ ਫਰਾਰ।
Published : September 5, 2026 at 5:11 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 5:16 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਮਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵਾਰਦਾਤ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ
ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੱਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਇਹ ਬੱਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"- ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਾਇਰ ਗਾਇਬ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਲਦੇ ਬਣੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਸ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।