ਪੰਜਾਬ 'ਚ PRTC ਬੱਸ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ, ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 18, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
ਬਠਿੰਡਾ: ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਨੇੜੇ 2 ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਣੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰੀਬ 8 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ, ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡੀਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਵੀ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡੀਪੂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)

ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ

108 ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਏ ਵਾਹਨ (Etv Bharat)

ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

TAGGED:

ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
PRTC ਬੱਸ ਟਰਾਲਾ ਹਾਦਸਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਦਸਾ
PRTC BUS TROLLEY ACCIDENT
BATHINDA ROAD ACCIDENT

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

