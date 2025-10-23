ETV Bharat / state

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

PRTC BUS BLOCK TRAFFIC
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 23, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾਮ (ETV Bharat)

'ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ'

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਮ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

'ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਰਾਓ'

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।"

PRTC BUS BLOCK TRAFFIC
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ (ETV Bharat)

'ਰਾਹਗੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।'

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੂਟ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

TAGGED:

PRTC PUNBUS
PROTESTING AGAINST KILOMETER SCHEME
PRTC AND PUNJAB ROADWAYS BUS
ਲੁਧਿਆਣਾ
PRTC BUS BLOCK TRAFFIC

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ !

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖ? ਜਾਣੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ

ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 3.14 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਯਾਤ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.