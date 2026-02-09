ETV Bharat / state

11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰੇਜ਼, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਈ ਯਾਤਰੀ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।

PRTC and Punbus will remain closed on February 11
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 9, 2026 at 4:33 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰੇਜ਼ (Etv bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਪੂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਂਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੋਖਲੇ ਕਰਾਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।'



ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਬਾਹਰ ਹਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

PRTC PUNBUS
PRTC PUNBUS ਧਰਨਾ
PRIVATIZATION OF GOVERNMENT BUSES
ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
PRTC AND PUNBUS ON STRIKE

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

