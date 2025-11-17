ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ PRTC ਤੇ PUNBUS ਮੁਲਾਜ਼ਮ ! ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ PRTC ਤੇ PUNBUS ਮੁਲਾਜ਼ਮ ! ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PRTC ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 17, 2025 at 6:19 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ/ਸੰਗਰੂਰ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: PRTC ਅਤੇ PUNBUS ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ'
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ” ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿਟ, ਰੂਟ ਟੈਕਸ, ਬੱਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 20 ਤੋਂ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ OPRT–ਨੈਰੀ ਬਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਯਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 700 ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਈ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਨਸ਼ੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲਾਹਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ।'
ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਧਰਨਾ
ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ “ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ” ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਮੁਹਰੇ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਨਾ'
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ–ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।