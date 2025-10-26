ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਰਪੰਚ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ...
ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੀਤ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 26, 2025 at 5:59 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਗਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੀਤ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗਾਏ ਗੀਤ ਵਿੱਚ "ਸਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁੱਟ ਦੇਊਂ" ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ'
ਸਰਪੰਚ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
'ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ'
ਇਕੱਠੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ।
'ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ'
ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦੀ ਫੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਟੀ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ 'ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲਿਆ।'
'ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ'
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 'ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਗਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਸਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁੱਟ ਦਊ" ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ, ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ, ਗਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਰਪੰਚ ਗਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੁਆਫੀ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੀ. ਜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀ.ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਚਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵਦਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੇ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।