ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਛਿੜ੍ਹਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਈ-ਨਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : October 31, 2025 at 6:46 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਈ-ਨਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਉਪਲ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਰਵਾਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਈ-ਨਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
"ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਰਜਿੰਦਰ ਉਪਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ
'ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ'
ਰਜਿੰਦਰ ਉਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਮੁੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।"
'ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ'
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਉਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।"
'ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼'
ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਭਵਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਰਵਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
"ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰਾਏ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।" - ਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ
"ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਈ-ਨਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ"
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਈ-ਨਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਈ-ਨਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।