ETV Bharat / state

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਗਵਾ, ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ? ਵੱਡੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ !

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਗਵਾ ਉਸਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Amritsar Property dealer kidnapped
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 6, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪੁੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ (ETV BHARAT)

ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਪੀੜਤ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਨਾਗੋਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਝੀਤੇ ਕਲਾਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"

ਕੌਣ ਨਿੱਕਲਿਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ?

ਪੀੜਤ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਪ੍ਰਭ (ਗੁਮਟਾਲਾ ਵਾਸੀ), ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਫਿਲੋਕੇ ਵਾਸੀ) ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਜੀਕੋਟ ਵਾਸੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਆਨੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

TAGGED:

PROPERTY DEALER KIDNAPPED
AMRITSAR COURT
KIDNAPPED FROM AMRITSAR COURT
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਗਵਾ
AMRITSAR PROPERTY DEALER KIDNAPPED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.