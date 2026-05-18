ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਮਲਾ

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਮਲਾ
ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।
Published : May 18, 2026 at 7:16 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (42) ਨੇ ਨੀਲੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗੁਰਥਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।
'ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ'
ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ, ਗੋਲੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।”
ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਗੋਲੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ 25-27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”-ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ,ਮ੍ਰਿਤਕ
'ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੋਲੂ (ਪੰਚਕੂਲਾ) ਅਤੇ ਭੂਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25-27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਅਮਿਤ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।'
15 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। -ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਭਰਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ' ਪਿੰਡ ਗੁਰਥਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ, ਗੋਲੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।'
