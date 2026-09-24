ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ, ਹੁਨਰ ਬਣਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ...
ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : September 24, 2026 at 7:23 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ HMEL ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹਾਰਾ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਕੱਢਾਈ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਨਰ ਬਣਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਵਜੋਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ‘ਫੁਲਕਾਰੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਫੁਲਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਗਿਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।'
300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ
HMEL ਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਸਾਡੇ ਨਾਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਵੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਦੁਪੱਟੇ, ਕੁੜਤੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ, ਲੰਡਨ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ।"-ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾ
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਲਾ
ਫੁਲਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 121 ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਹਸਤਕਲਾ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
"ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"-ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਹਿਲਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੁਨਰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ HMEL ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (NIFT) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਢਾਈ ਸਿਖਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਫੁਲਕਾਰੀ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, 121 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।