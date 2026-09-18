ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਜਾਣੋ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ...
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 18, 2026 at 7:54 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ"
ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਲੇ, ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ, ਦੇਸੀ ਮੱਕੀ, ਹਲਦੀ, ਤਿਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ"
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਹਲਦੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਲਦੀ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਚ. ਐਫ. ਗਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
"ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ"
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ 27 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ LIVE --------- किसान मेले के दौरान पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU), लुधियाना से LIVE https://t.co/DczX48SPsN— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 18, 2026
"ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।"-ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ... ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ...— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 18, 2026
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 88% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ... 14,000 KM ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ… pic.twitter.com/8ceNZ41ZgR
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