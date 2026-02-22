ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ, ਜੇਈਈ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ 96.44 ਅੰਕ
Published : February 22, 2026 at 6:54 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕੱਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਈਈ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 96.44% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਜੇਈਈ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮਾਣ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਸੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਟਾਪਰ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ।' ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਈ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 305 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 187 ਕੁਆਲੀਫਾਇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।'