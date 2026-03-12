ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਣੀ ਜੱਜ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਣੀ ਜੱਜ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 12, 2026 at 5:26 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਬਣੀ ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜ ਬਣੀ ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ...
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ
ਜੱਜ ਬਣੀ ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਅਤੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।"
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ
ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਬਣੇ।
"ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਇਮ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ।"- ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ, ਜੱਜ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼
ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 30ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" - ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂਤਾ
ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਆ ਗੋਇਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਗੋਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।