ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ, ਉਜੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ, ਉਜੜ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੇਇਜੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : May 2, 2026 at 12:51 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡਾ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
15 ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।'
ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੱਗ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।'
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ
15 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਡਮ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਬੱਚਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ'।