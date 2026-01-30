ETV Bharat / state

ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਅਜ਼ਾਦ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ।

KHANNA PASTER CONTROVERSY
ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਅਜ਼ਾਦ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 30, 2026 at 8:37 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਰਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ,ਡੀਐਸਪੀ (ETV BHARAT)

'ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੀਹੇ'
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, '7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।'



9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-2 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣੀ ਰਹੀ।-ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ

'ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ'

ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਵੇਰੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਖੰਨਾ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ।'

'ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ'

ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

'ਪਾਸਟਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ'

ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੰਝੂ ਭਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਾਸਟਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।'

