ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ।
Published : July 15, 2026 at 3:20 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਲਈ 225 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 235 ਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਾਚਰ, ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ, ਕੋਟ ਕਰੇਰਾ, ਘੁਲਾਲ, ਕਾਲਾ ਟਿੱਬਾ, ਖੁਈਆ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਆਦੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜਾਣੋ ਟੋਲ ਰੇਟ
ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,
- ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 225 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 235 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ 265 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 280 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ 350 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 360 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।