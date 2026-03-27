LPG ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : March 27, 2026 at 6:35 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ 300 ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਜੰਗ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
'ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ'
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।