ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (PPBM) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

GST and VAT refunds by Punjab traders
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (PPBM) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 4:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (PPBM) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹220 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰਸੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (PPBM) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। (ETV Bharat)

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨਿਲ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਮਈ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਟ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।" -ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।" -ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀ

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ

ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧੂਰੇ ਭਰੋਸੇ

ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ (ਗਿਰਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ) ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ"

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਦਾ ਬਚਾਅ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਚfਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

GST
PUNJAB TRADERS
PRESS CONFERENCE LUDHIANA
ਲੁਧਿਆਣਾ
GST AND VAT REFUNDS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.