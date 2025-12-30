ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 30, 2025 at 10:27 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਾਲ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 95 ਵਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 160 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 110 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਆਇਆ ਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
110 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੋਵਾਲ, ਇਯਾਲੀ ਖੁਰਦ, ਗਿੱਲ, ਮਾਣਕਵਾਲ, ਧਾਂਦਰਾ, ਖੇੜੀ, ਝਮੇੜੀ, ਜੱਸੋਵਾਲ, ਪਮਾਲ, ਠੱਕਰਵਾਲ, ਥਰੀਕੇ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ 110 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫਰੀਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਪ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।"
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "160 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ 3000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
'ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਲਓ'
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਰਮਲ ਕੈੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ।"
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ !
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਕੌਂਸਕਰ ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।"