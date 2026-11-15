ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ: ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਗਾਏ 1200 ਮੇਜ਼
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਘ ਦੇ ਕੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਨਾ ਦੀ ਰਸਮ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : November 15, 2026 at 6:01 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਅਰਘ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਅਰਘ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ।
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1200 ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ"
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਛੱਠੀ ਮਈਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿਧੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਨਵਯੁਵਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕਨੌਜੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਗਾਤਾਰ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 40,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1200 ਮੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਐਸਆਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਗਰੀ:-
- ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ: ਬਾਂਸ ਦਾ ਸੂਪ (ਅਰਘ ਦੇਣ ਲਈ), ਬਾਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੋਕਰੀ ਜਾਂ ਦੌਰਾ (ਸਮਗਰੀ ਘਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ), ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਲੋਟਾ (ਜਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਅਰਘ ਦੇਣ ਲਈ)।
- ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ: ਠੇਕੂਆ (ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ), ਚਾਵਲ ਦੇ ਲੱਡੂ (ਕਸਾਰ), ਗੁੜ, ਨਵੇਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ।
- ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਅਤੇ ਕੰਦਮੂਲ: ਪੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੰਨਾ, ਕੇਲੇ (ਪੂਰਾ ਗੁੱਛਾ), ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਟਾ ਸਮੇਤ ਨਾਰੀਅਲ, ਡਾਭ ਨਿੰਬੂ (ਵੱਡਾ ਚਕੋਤਰਾ/ਗਲਗਲ), ਸੇਬ, ਸੰਤਰਾ, ਅਮਰੂਦ, ਪੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰੀ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਸੁਥਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾੜਾ।
- ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮਗਰੀ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ (ਕੋਸੀ ਭਰਨ ਲਈ 5 ਜਾਂ 7 ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੀਵੇ), ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਨਾਰੰਗੀ/ਪੀਲਾ ਸੰਧੂਰ, ਚੰਦਨ, ਰੋਲੀ, ਅਕਸ਼ਤ (ਸਾਬਤ ਚਾਵਲ), ਕਪੂਰ, ਧੂਫ਼-ਅਗਰਬੱਤੀ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸੁਪਾਰੀ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਗੰਗਾ ਜਲ, ਗਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ, ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ (ਸਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਧੋਤੀ-ਕੁੜਤਾ)।
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ:ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ
ਤੀਜਾ ਦਿਨ: ਸੰਧਿਆ ਅਰਘ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ੁਕਲ ਸ਼ਸ਼ਠੀ
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਠੇਕੂਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਦੀ, ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੀ ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਠੇਕੂਆ ਅਤੇ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਧਿਆ ਅਰਘ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਸੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਠੀ ਮਈਆ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ ਦਿਨ: ਊਸ਼ਾ ਅਰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਣ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ੁਕਲ ਸਪਤਮੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਘ (ਊਸ਼ਾ ਅਰਘ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟ 'ਤੇ ਹੀ ਛਠ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਅਦਰਕ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਦੇ (ਪਾਰਣ ਕਰਦੇ) ਹਨ।
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