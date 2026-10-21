ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ !

ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ !
ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 5:29 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ, ਨਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਰੋੜਾ ਆਏ, ਨਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।"-ਪ੍ਰਤਾਬ ਬਾਜਵਾ, ਆਗੂ,ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ?
"ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ?"-ਪ੍ਰਤਾਬ ਬਾਜਵਾ, ਆਗੂ,ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: