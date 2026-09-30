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'ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ', ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਡਰੋਨ, ਏਕੇ-47 ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ।

PRATAP BAJWA ALLEGATION POLICE
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 7:43 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਕੇ-47 ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (Etv Bharat)

'ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ'

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ"।

ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ"।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ 526 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ"।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ"।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ 22 ਤੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 22 ਤੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ"।

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ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
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PRATAP BAJWA ALLEGATION POLICE

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