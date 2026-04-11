EXPLAINER: ਪੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ? ਜਾਣੋ

ਮੁੜ ਉੱਠੀ ਪੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ? 2016 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਵੇਖੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

condition of PMFBY, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
ਪੀਐਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਵੇਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 6:35 PM IST

9 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਏ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀਏ...

ਪੀਐਮ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ?

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਪਲਾਈ ?

ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ pmfby.gov.in ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMFBY ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ? (ETV Bharat)

ਪੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀ-ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ, ਬਿਜਲੀ, ਡਿੱਗਣਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ, ਸੋਕਾ, ਬੀਜਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ?

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਦ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
ਪੀਐਮ ਫ਼ਸਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀ-ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼? (ETV Bharat)

ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 14447 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਬਾਹਰ

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰ, ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ, ਦਿੱਲੀ, ਲਦਾਖ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ PMFBY? (ETV Bharat)

ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 1.5 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਤਾਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।' - ਡਾਇਰੈਕਟਰ AERC ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
ਪੀਐਮ ਫ਼ਸਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ? (ETV Bharat)

"ਸਰਵੇਖਣ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ..."

ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸੈਟਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ (ETV Bharat)

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਏ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।'

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ? (ETV Bharat)

ਜੋ ਕਣਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਹਨ। -ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ '1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜੋਖਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦਰ ਖੇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2016 ਦੀ ਸਾਊਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਪਲਾਈ? (ETV Bharat)

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਿੱਬੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।' -ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ।"

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ- 'PMFBY ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ- 55 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ "ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ" 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਟੈਂਡਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਪੈਚ ਕਵਰੇਜ।'

