ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੱਚਦੇਵਾ ਬਣਨਗੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ।

PUNJAB HARYANA JADUSHRI EXAM
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਡੂਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 31, 2026 at 8:47 PM IST

4 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਂਕ ਪਹਿਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਡੂਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ। (ETV Bharat)

2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਪਹਿਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

15 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 15 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਜ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਨ।


ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ

"ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਲਾਅ 1, ਸਿਵਲ ਲਾਅ 2, ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਇੰਗਲਿੰਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ), ਇੰਗਲਿੰਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ)। ਇਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ-ਜੋ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 19, 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।" -ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ

PUNJAB HARYANA JADUSHRI EXAM
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।"

"ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।" -ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ

PUNJAB HARYANA JADUSHRI EXAM
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਬਣਨਗੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, (ETV Bharat)

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।"

PUNJAB HARYANA JADUSHRI EXAM
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਡੂ (ETV Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

