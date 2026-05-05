ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਫਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : May 5, 2026 at 9:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਇੰਡੀਗੋ (IndiGo) ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਛੋਟਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਫਲਾਈਟ 6E 108 ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇ ਨੰਬਰ 1 ‘ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟ ਨੰਬਰ 39C ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ
ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 198 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਡਾਣ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। IndiGo ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ।
ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹੈਂਡਬੈਗ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਮੁਸਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।- ਯਾਤਰੀ
ਇਵੈਕਯੂਏਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਇਸ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ 3:45 'ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਫਰੈਕਚਰ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।- ਡਾ.ਅੰਸ਼ੁਲ ਸ਼ਰਮਾ