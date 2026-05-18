ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੂਚੇ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੂਚੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 9:26 PM IST

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲਿਕਪੁਰ-ਸੁੰਦਰਚਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੂਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਡ ਵੀ ਸੜ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੂਚੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸਨ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ ਅੱਗ

ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ੈੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖੇਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਮਲਿਕਪੁਰ ਸੁੰਦਰਚੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਗ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 32 ਤੋਂ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ 56.10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫੀਡ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਅਤੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਪੀੜਤ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਰਗੀਆਂ ਝੁਲਸ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਬਾਹ

ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕਪੁਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ।

