ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ, ਫੀਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
Published : April 11, 2026 at 4:02 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਣ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ
ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਾ ਰੇਟ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੀਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।" -ਰੋਹਿਤ ਗਾਰਗੀ , ਮਾਲਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ
10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰੋਹਿਤ ਗਾਰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਹੁਣ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 280 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਟਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"