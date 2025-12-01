ETV Bharat / state

ਵਿਆਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

FIRING AT LUDHIANA WEDDING
ਵਿਆਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 1, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਾਥ ਕੈਸਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਆਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ (Etv Bharat)

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਜੀਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ 35 ਸਾਲ ਸੀ।

ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਾਸੂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਪਾਰੂਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਜੀਜੇ ਦੇ ਗੁਆਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਕਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਆਰਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ।

ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਾਥ ਕੈਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।

TAGGED:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਆਹ ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ
WEDDING MURDER
ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
PUNJABI NEWS
LUDHIANA WEDDING FIRING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.