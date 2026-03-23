ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਣ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਣ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : March 23, 2026 at 12:25 PM IST
ਮੋਗਾ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇ ਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਲੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।'
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਬਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਸਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੜਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।