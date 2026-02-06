ETV Bharat / state

ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਲੋਕ...

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ।

ELECTRICITY BILLS IN BARNALA
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 6, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।‌ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਰਹੇ ਹਨ।"

ELECTRICITY BILLS IN BARNALA
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।"

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੋਲਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ 85,000 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਏ।"

TAGGED:

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਸ
PROTEST OVER ELECTRICITY BILLS
ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਖਬਰ
ELECTRICITY BILLS IN BARNALA

