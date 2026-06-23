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ਜੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦਾ ਮਾਣ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

A young man from the snake-charmer community became a soldier
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਫੌਜੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 23, 2026 at 4:06 PM IST

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ਸੰਗਰੂਰ/ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਪੇਰਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (Etv Bharat)

ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਪਸ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

A young man from the snake-charmer community became a soldier
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ (Etv Bharat)

"ਮੈਂ ਸਪੇਰਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ।"- ਸਾਕਾ, ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ

A young man from the snake-charmer community became a soldier
ਫੌਜੀ ਬਣੇ ਸਾਕਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ

ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਢੋਲ-ਨਗਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

A young man from the snake-charmer community became a soldier
ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ (Etv Bharat)

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

A young man from the snake-charmer community became a soldier
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲਿਉਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾ (Etv Bharat)

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

A young man from the snake-charmer community became a soldier
ਸਾਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

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