ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ SIR, 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

SIR STARTING FROM JUNE 15
15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ SIR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 16, 2026 at 6:30 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 16 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਲਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੀਐਲਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ- ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ। " ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

  • 15 ਜੂਨ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ SIR ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ: ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (BLO) ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨਗੇ।
  • 31 ਜੁਲਾਈ: ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
  • 30 ਅਗਸਤ: ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ।
  • 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

"ਸਾਡੇ ਬੀਐਲਓ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਐਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ। 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਿਵ ਪਰੂਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" - ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ

ਏਡੀਸੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

"ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਐਲਓ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੜਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਣੇ ਜਾਣ।" - ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ

