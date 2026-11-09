ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਬਤ!, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ...

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਬਤ!, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ...
ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ...
Published : November 9, 2026 at 3:43 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 400 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ 300 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਰੋੜਾ ਨਿਊਰੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਡੀਸਨ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵ ਸਚਦੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਲਾਤ ਇੰਨ੍ਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।"
"ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੁੰਦ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਗ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।"-ਗੌਰਵ ਸਚਦੇਵਾ,ਡਾਕਟਰ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਦੂੂਸ਼ਣ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਜਾਓ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਫੂਕਣੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ?
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਅਰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਾਊਨ ਵੀ ਹੈ।"
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