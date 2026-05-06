Explainer: ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੀ ਹੈ Dope Test ਵਿਵਾਦ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ...

Dope Test 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ (Etv Bharat)
Published : May 6, 2026 at 12:50 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ? ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ?

ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਡੋਪ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕੇ "ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ"।

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ Drug Test ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੰਦੀਪ ਪੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਦੀਪ ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ (Alcohol) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ (Track) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਸਕਦਾ ਟੈਸਟ ?

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੰਦੀਪ ਪੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ (Wash out) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ?

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਸ਼ਾਬ (Urine) ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ (On the spot) ਅਤੇ ਲੈਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ।"

ਕੀ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ?

ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੰਦੀਪ ਪੌਲ ਮੁਤਾਬਕ "ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ (Guide) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਰੀਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਰ (Saliva) ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਰਾਹੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਐਨਏ (DNA) ਟੈਸਟ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੰਜੇ ਮਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।"

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੰਜੇ ਮਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੈਬਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਪੈਥ ਅਤੇ ਅਤੁਲਿਆ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੈਬਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਚੈਕਅੱਪ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰੀਨ (ਪਿਸ਼ਾਬ) ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

“ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੁਰੀ”

ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਗੁਪਤ" ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ।"

"ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ (Authorized) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ) ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉੇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।"- ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ, ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ (Advocate Poonam Arya, Dr. Daler Singh Multani)

ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(3) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ "Self incrimination" ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ'। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਪੀ) ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮਐਲਏ) ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਟੈਸਟ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਆ ਸੈਂਪਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ।"- ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ "ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ-ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ PRTC/ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਖੇਡਾਂ ’ਚ NADA ਰਾਹੀਂ ਕਬੱਡੀ-ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, OOAT ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ, NDPS ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ, ਟਰੱਕ-ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ NABL ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

