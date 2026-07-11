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ਬਰਸਾਤਾਂ ਮੌਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਆਪ' ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

AAP MLA Pappi Parashar
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਆਪ' ਐਮਐਲਏ ਪੱਪੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 2:06 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਅਣਾ ਵਿਖੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਮਐਲਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ (Etv Bharat)

ਲੋਕ ਸਹੀ ਢੰਣ ਨਾਲ ਸੌਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਡਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਢੋਕਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।'

cleaning of Budha Nallah in ludhiana
ਬਰਸਾਤਾਂ ਮੌਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ (Etv Bharat)


ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।'

cleaning of Budha Nallah in ludhiana
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪੱਪੀ ਪਰਾਸ਼ਰ (Etv Bharat)


ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਤ ਦੇ ਥੈਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ।'

TAGGED:

LUDHIAN AAAP
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ
AAP MLA PAPPI PARASHAR
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