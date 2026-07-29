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ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ, 'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ। ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

PUNJAB PAPER CONTROVERSY
ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 29, 2026 at 5:31 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਚੀਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ, 'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ (ETV BHARAT)



ਕੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਦਰਅਸਲ ਲੰਘੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 7 ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੰਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੱਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 25 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ।

'ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਲੰਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਕਿਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 7 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੇਪਰ ਚੀਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।'

'ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਫਾਰਮੈਸੀ ਦੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 6400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਵੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੂਟੂਥ ਡਿਵਾਈਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।'




ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਚੀਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।'


'ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ'

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ (2022) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PSTET ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗਲਤੀ (2023) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ (ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ) ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।'

'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ',ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ,ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

'ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਚੀਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਆਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

PUNJAB PAPER CONTROVERSY
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ (ANI)


ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਚੀਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।'



TAGGED:

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ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ
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