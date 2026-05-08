ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ'?, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Suspicious Call in Amit Shah’s Name to AAP MP Raj Kumar Chabbewal
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੇ ਭਖਾਈ ਸਿਆਸਤ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 8, 2026 at 8:10 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਬ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਮੂਹਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਰੋੜੇ 'ਆਪ' ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਈਡੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਕਾਲ'
ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ( ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ।" ਸਾਂਸਦ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"


'ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ?'
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ? ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ? ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ। ਆਪ (AAP) ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਹੁਣ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ (X) ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ।


ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਆਪ' ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ 7 ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ 'ਆਪ' ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਈ ਇਸ ਕਥਿਤ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

