CM ਮਾਨ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ: ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

CM ਮਾਨ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ: ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਮਲਾ।
Published : June 24, 2026 at 8:54 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29 ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
June 23, 2026
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ' ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ-
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) June 23, 2026
Note: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ।@PunjabPoliceInd @DGPPunjabPolice@AAPPunjab @BhagwantMann… pic.twitter.com/p6uCfZPUQD
ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ....
- ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ - "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸੁਣੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ....@punjabpoliceind @dgppunjabpolice @AAPPunjab @BhagwantMann@ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews… pic.twitter.com/F9iuOrzzQe— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) June 23, 2026
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ FIR ਕਾਪੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
Breaking news-Gurgaon police registers FIR in the infamous fake video scandal of @BhagwantMann !— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) June 23, 2026
Many more culprits will be nominated after investigation !
We @INCIndia stand vindicated that @AamAadmiParty procured a fake forensic report to cover up the dirty deeds of… pic.twitter.com/95ikGbkmcB
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ) ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੀਸੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ-
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ-ਖੈਰਾ
Those who condemned me on the basis of Gurgaon police denial about arrest of anyone in the #Beadbi video of @BhagwantMann Cm must watch the below video of Gurgaon police officer.— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) June 23, 2026
I try not to speak without authenticated information-Khaira @INCIndia @INCPunjab pic.twitter.com/qq3s3NFyU9
"ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ -
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ… pic.twitter.com/yqd7d9pjrT— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) June 23, 2026
"ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ"
ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗਣ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ।
'ਆਪ' ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਅਨੁਕੂਲ" ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ
CM Bhagwant Mann must resign immediately.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) June 23, 2026
The Haryana Police FIR has exposed AAP’s alleged attempt to procure a “favourable” forensic report to discredit the Akal Takht and shield the Chief Minister.
This is not just about a video; it is about undermining Punjab’s highest…
"ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼"
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਘੜਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ "ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ" ਅਤੇ "ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ" ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਘੜਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ - ਜੋ ਮਾਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ - ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਹਰ ਮੰਤਰੀ, ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ "ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ" ਦੀ ਕੁਰਸੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? -ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।— Kewal Singh Dhillon (@KewalDhillonPB) June 24, 2026
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ — ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ… pic.twitter.com/LCka6Ws2iN
ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਪਿ ਖਲੋਏ ਕੂੜੁ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ।।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਥਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਲਈ ਝੂੱਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਦੀ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲਯੁਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫੇ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। - ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
ਸਰਮੁ ਧਰਮੁ ਦੁਇ ਛਪਿ ਖਲੋਏ ਕੂੜੁ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ।— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) June 23, 2026
ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕੀ ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ।।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਥਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਲਈ ਝੂੱਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ…
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਐਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Delhi: On allegations of fabricating a forensic report linked to a CM Bhagwant Mann video, BJP spokesperson RP Singh says, “Punjab CM Bhagwant Mann was in a video where he was seen disrespecting Guru Sahib and misbehaving with images. The Jathedar of Akal Takht Sahib had called… pic.twitter.com/uBu1JwdZoH— IANS (@ians_india) June 24, 2026
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ-"ਦੋ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਅਲੀ"
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਲੈਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਐਲਐਫ ਸੈਕਟਰ-29 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40 ਸਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।