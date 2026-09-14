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PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

CONGRESS PROTEST PSPCL Office Patiala
PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ 'ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2026 at 5:47 PM IST

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ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ PSPCL ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ (etv bharat)


ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।"

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"- ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ,ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ

CONGRESS PROTEST PSPCL Office Patiala
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ (etv bharat)


'ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ'

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਪਟਿਆਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਝਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਮੌਨਸੂਨ ਘੱਟ ਸੀ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ।"-ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ,ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ

CONGRESS PROTEST PSPCL Office Patiala
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ (etv bharat)

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।ਠ


ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

CONGRESS PROTEST PSPCL Office Patiala
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਟ (etv bharat)

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ।"

TAGGED:

ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ PSPCL ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
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