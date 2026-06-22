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ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ !

ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Pathankot police on alert regarding Amarthan Yatra
ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 22, 2026 at 8:02 PM IST

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ਪਠਾਨਕੋਟ: ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ (etv bharat)

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 50 ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

  • "ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"- ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ

TAGGED:

ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 2026
AMARNATH YATRA 2026
AMARNATH YATRA BEGINS
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ
PATHANKOT POLICE ON ALERT

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