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ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ, ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ 3 ਕਿੱਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ

ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਕਿੱਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।

AIR FORCE CONSTABLE ARRESTED
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 19, 2026 at 3:44 PM IST

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ਬਰਨਾਲਾ: ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 3 ਕਿੱਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ 3 ਕਿੱਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ (ETV Bharat)

ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 3 ਕਿੱਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

18 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਦੌੜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗੀਆਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਿੱਲੋ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਭਦੌੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ 18 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।"

"ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਫੀਮ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।" -ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ

ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਐਸਐਚਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ।

TAGGED:

3 KG OPIUM RECOVERED
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
BHADAUR POLICE
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AIR FORCE CONSTABLE ARRESTED

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