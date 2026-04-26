ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਕਿਡਨੈਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਕਿਡਨੈਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਏ।
Published : April 26, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 6:23 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੂੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀਸੀਟੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਈਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੂੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੁੜੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।'
ਨਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੁੜੀ ਨਬਾਲਗ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਨੇਹੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ'।