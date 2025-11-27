ETV Bharat / state

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਾਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ, ਭਰ-ਭਰ ਲੈ ਗਏ ਬੱਸਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ 2024 ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ

CHIEF MINISTER RESIDENCE SURROUNDED
ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 27, 2025 at 8:58 PM IST

3 Min Read
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ 2024 ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟ ਗਏ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਾਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ (Etv Bharat)

"2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੁਆਨਿੰਗ ਲੈਟਰ"

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ 2024 ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1746 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਾਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ (Etv Bharat)

"ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ"

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਾਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ (Etv Bharat)

"ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ"

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਂਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀ (Etv Bharat)

"ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਗਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ"

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੌਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ
