ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।

Berozgar Sanjha Morcha
'ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਡੰਡੇ, ਕੀਤੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ (Etv Bharat)
December 7, 2025

ਸੰਗਰੂਰ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੁਸਿਲ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ (Etv Bharat)

'ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ'

ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।'

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ

ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।'

ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ

ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦ-ਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਧਕੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਾਫਟ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

