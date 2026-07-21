ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਤਸਵੀਰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ !

ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਤਸਵੀਰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ !
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : July 21, 2026 at 10:26 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੀਵੀਐਮ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਬਾਲਿਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਢਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀਪੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਵਨਾਇਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 115 (2) ਤੇ 126 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।