ਛੱਪੜ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 2 ਦੋਸਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਛੱਪੜ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 2 ਦੋਸਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : June 25, 2026 at 2:17 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਠੂਰ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਕੋਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਠੂਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਦਰਅਸਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਠੂਰ ਦੇ ਛੱਪੜ ਨੇੜਿਓਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
"ਅਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।" - ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ
ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਡੁੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
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