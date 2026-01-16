ETV Bharat / state

ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਰੂੰਹ ਕੰਬਾਊ ਕਹਾਣੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

SISTER TORTURED AND MURDERED
ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 16, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (42) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।

ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ,ਡੀਸੀਪੀ (Etv Bharat)

5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲਾਸ਼

ਇਸੇ ਮਾਮਲਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਪੀ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਹਰਬਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਆਈਏ-1 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।"

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੰਜੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੰਨਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਸੀ।ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਡੀਸੀਪੀ

ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਾਡ ਬਰਾਮਦ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਡ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਮੇਹਰਬਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਾਈਲੋਨ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੰਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਮੁੰਨਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੋ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਟੋ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਟੋ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

