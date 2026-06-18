ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਸੈਕਟਰ 11 ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ।
Published : June 18, 2026 at 12:12 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ 11 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਨੀ 'ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕਲ' ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Chandigarh: Chandigarh Police have encountered two criminals involved in the shooting of a chemist in Sector 11. Both criminals, Sunny and Aryan, were injured. Sunny is the main shooter. One police officer was also injured pic.twitter.com/r2ATE7lTYh— IANS (@ians_india) June 18, 2026
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ "ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
#WATCH | Chandigarh: Three accused arrested in the murder of Janki Das, the cashier of Shri Kumar Medical Hall, were being brought from Jammu to Chandigarh when they allegedly attempted to escape during transit. During the police action that followed, two of the accused, Aryan… https://t.co/ilz5i7VKlD pic.twitter.com/aV61o5Da8C— ANI (@ANI) June 18, 2026
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ ਸੈਕਟਰ-11 ਸਥਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਭਜਦੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਖ਼ੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
#WATCH | Chandigarh: Three accused arrested in the murder of Janki Das, the cashier of Shri Kumar Medical Hall, were being brought from Jammu to Chandigarh when they allegedly attempted to escape during transit. During the police action that followed, two of the accused, Aryan… https://t.co/ilz5i7VKlD pic.twitter.com/5VRuH3qZoq— ANI (@ANI) June 18, 2026