ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਰੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 11, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਸਟੇਬਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV Bharat)

ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 331(4),306 ਬੀਐਨਐਸ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।" -ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡੀਐਸਪੀ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ।"

ਬਰਨਾਲਾ
